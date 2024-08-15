أنشيلوتي: مباراة السوبر تشبه "الذهاب إلى طبيب الأسنان"

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وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ملاقاة أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبية بـ"الذهاب إلى طبيب الأسنان"، مثنياً في الوقت ذاته على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز الهدف الثاني في مباراة الفريقين يوم الأربعاء.



وشارك مبابي في أول مباراة رسمية مع ريال مدريد واستهل مشواره بأفضل طريقة ممكنة، إذ سجل باكورة أهدافه وفاز بأول ألقابه مع الفريق، حيث خاض 82 دقيقة خلال الفوز بهدفين دون رد على أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستغلا تمريرة ذكية من جود بيلنغهام.

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ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: أنا سعيد للغاية، أفتخر بتدريب هذا الفريق وقد قمنا بعمل جيد، كانت المباراة صعبة في الشوط الأول لأن أتالانتا لعب بشكل جيد للغاية، كانوا أقوياء للغاية في المواجهات الثنائية وواجهنا صعوبات. لكن بمجرد إيجاد المساحات قليلاً، أظهرنا جودتنا الهجومية".



وأضاف: هنأت جيان بييرو غاسبريني مدرب اتالانتا، أخبرته أن اللعب ضد أتالانتا أشبه بالذهاب إلى طبيب الأسنان، لقد كانوا أقوياء للغاية في المواجهات الثنائية، وعندما تراجع إيقاعهم فتحنا المساحات وتقدمنا في النتيجة.

وزاد أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: يمتلك مبابي قدرات هائلة، لقد عمل بشكل جيد، وتعاون مع زملائه في الفريق وعمل بجدٍ في الدفاع. لم يلعب الفريق بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه قدم أداءً جيداً على الصعيد الدفاعي وهذا هو المهم، عندما فُتحت المساحات، أصبحت الأمور أكثر سهولة لنا، لقد ساهم جميع المهاجمين مثل بيلنغهام وفينيسيوس ورودريغو.، لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني".