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لاعبو نوتنغهام يحتجون إلى تايلور حكم الساحة بينما كان أتويل مسؤول تقنية الفيديو

الكشف عن ميول الحكام علناً.. خوفاً من "تضارب المصالح"

العربية.نت
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ستصبح آلية معرفة ميول حكام الدوري الإنجليزي الممتاز متاحة للجميع في الموسم المقبل، وفقا لهاورد ويب رئيس لجنة الحكام الإنجليزية.

وكشفت "ديلي ميل" البريطانية يوم الخميس أن مباراة نوتنغهام فورست وإيفرتون في دور الغياب الموسم الماضي تعد السبب الرئيسي وراء القرار الجديد خاصة أن النادي المملوك لليوناني إيفانجيلوس ماريكانيس يرى أن ستيوارت أتويل حكم الفيديو المساعد تلك المواجهة حرم الفريق من 3 ركلات جزاء واضحة ليتم الكشف لاحقا أنه مشجع لنادي لوتون تاون الذي هبط نهاية الموسم.

ونشر نوتنغهام حينها عددا من المنشورات معترضا على قرارات أتويل وواصفا إياه بمشجع لوتون تاون.

وليس جديدا على الحكام أن يفصحوا عن ميولهم في التشجيع للجنة التحكيم وأضاف هاورد ويب يوم الخميس: ميول الحكام الشخصية ستكون عامة ومتاحة للجميع لحماية نزاهة كرة القدم، طلب من الحكام الإفصاح عن أي ميول معينة مسبقا أو حتى خلال الموسم.

وأضاف: وستكون هذه المعلومات متاحة للجميع كما أعتقد وسيصبح من الممكن معرفة اهتمامات الجميع. نحن نراجع كل هذه الاهتمامات من الحكام وبعدها نتخذ قرارا، أو تعيينا معينا، لأن هناك تضارب مصالح في حال أعلنت نفسك مشجعا لناد معين أو كنت لاعبا سابقا فيه وأيضا إذ كانت تربطك علاقة شخصية بالناس الي يعملون فيه سيدعونا للتقييم أكثر.

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