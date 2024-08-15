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النجدي إلى جانب هييرو خلال الإعلان الرسمي

سالم النجدي لاعباً للنصر حتى 2029

العربية.نت
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أعلن نادي النصر يوم الخميس تعاقده مع الظهير الأيسر سالم النجدي، قادما من صفوف فريق الفتح بعقد يمتد 5 أعوام حتى 2029.

ونشأ النجدي، 21 عاما، في الصفوف السنية لنادي الفتح قبل أن يلعب للفريق الأول أول مباراة له في موسم 2021 - 2022.

وفي الموسمين الماضيين شارك النجدي بشكل شبه أساسي في جميع البطولات ليسجل 3 أهداف، ويصنع اثنين في 46 مباراة لعبها مع الفريق.

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