سالم النجدي لاعباً للنصر حتى 2029
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
1 دقيقة للقراءة
أعلن نادي النصر يوم الخميس تعاقده مع الظهير الأيسر سالم النجدي، قادما من صفوف فريق الفتح بعقد يمتد 5 أعوام حتى 2029.
ونشأ النجدي، 21 عاما، في الصفوف السنية لنادي الفتح قبل أن يلعب للفريق الأول أول مباراة له في موسم 2021 - 2022.
وفي الموسمين الماضيين شارك النجدي بشكل شبه أساسي في جميع البطولات ليسجل 3 أهداف، ويصنع اثنين في 46 مباراة لعبها مع الفريق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مدرب النصر: لم أتجاوز الهلال.. وأنصح رونالدو بـ"الهدوء"
يرى الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر السابق أن الفريق يملك المقومات اللازمة للفوز ...
رياضة
-
النصر يبدأ موسمه باختبار التعاون في "السوبر"
يدشن النصر موسمه الجديد بمواجهة قوية أمام التعاون، الأربعاء، في الدور قبل النهائي ...
رياضة
-
النصر يعبر التعاون ويلاقي الهلال في نهائي "السوبر"
سجل أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو هدفين على مدار الشوطين ليتأهل النصر لملاقاة غريمه ...
رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية