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برونو فيرنانديز
برونو يلعب مع الفريق منذ 2020

برونو فرنانديز يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ
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وقع البرتغالي برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء عقدا جديدا مع ناديه يمتد حتى يونيو 2027.

ويعد لاعب الوسط البرتغالي ركيزة رئيسية للشياطين الحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2020، حيث سجل 79 هدفا في 234 مباراة.

وجدد فرنانديز تعاقده مع خيار التمديد لموسم آخر لينهي تكهنات ترددت في أواخر الموسم الماضي بأنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وقال فرنانديز عقب التجديد: الجميع يعرف الشغف الذي أشعر به تجاه مانشستر يونايتد، وأنا أقدر المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع.

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