برونو فرنانديز يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وقع البرتغالي برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء عقدا جديدا مع ناديه يمتد حتى يونيو 2027.
ويعد لاعب الوسط البرتغالي ركيزة رئيسية للشياطين الحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2020، حيث سجل 79 هدفا في 234 مباراة.
وجدد فرنانديز تعاقده مع خيار التمديد لموسم آخر لينهي تكهنات ترددت في أواخر الموسم الماضي بأنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.
وقال فرنانديز عقب التجديد: الجميع يعرف الشغف الذي أشعر به تجاه مانشستر يونايتد، وأنا أقدر المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع.
-
مانشستر يونايتد يتعاقد مع الثنائي دي ليخت ومزراوي
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من بايرن ...
رياضة
-
راشفورد وأنتوني يزيدان متاعب مانشستر يونايتد
زاد الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مشاكل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الإصابات ...
رياضة
-
مانشستر يونايتد يعزز دفاعه بالفرنسي الشاب يورو
عزز مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم صفوفه بالمدافع الفرنسي الشاب ليني يورو ...
رياضة