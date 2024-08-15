بوكيتينو يقترب من تدريب منتخب أميركا
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشفت تقارير إعلامية يوم الخميس أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي توصل لاتفاق يصبح بمقتضاه المدرب الجديد للمنتخب الأميركي.
وابتعد بوكيتينو عن الساحة منذ رحيله عن تدريب تشيلسي بالتراضي بين الطرفين مطلع هذا الصيف، ومن المقرر أن يخلف غريغ بيرهاتلر الذي أقيل من منصبه عقب الأداء الباهت في كوبا أميركا التي اختتمت الشهر الماضي.
وبحسب شبكة "إي أس بي أن" من المقرر أن يتولى ماوريسيو المنصب قبل فترة كافية من المواجهة أمام كندا في السابع من سبتمبر المقبل لكن تفاصيل عقده لم تتضح بعد.
وأشارت "إي أس بي أن" إلى أنه كان هناك رغبة في أن يتولى الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنجليزي المسؤولية لكن الأخير رفض، مفضلاً التمتع بفترة راحة عقب مشواره الطويل مع النادي الأحمر.
-
بوكيتينو: العودة إلى توتنهام لحظة "غريبة".. وتدريب أرسنال مستحيل
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن العودة إلى ناديه السابق ومتصدر الدوري ...
رياضة
-
بوكيتينو: تشيلسي ليس بحاجة إلى بيع لاعبين لتعزيز صفوفه
قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ...
رياضة
-
بوكيتينو قلل من لاعبي "ربع المليار".. فتم طرده
قلل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي السابق من قدرة لاعبي خط الوسط، الذين ...
رياضة