بوكيتينو يقترب من تدريب منتخب أميركا

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كشفت تقارير إعلامية يوم الخميس أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي توصل لاتفاق يصبح بمقتضاه المدرب الجديد للمنتخب الأميركي.

وابتعد بوكيتينو عن الساحة منذ رحيله عن تدريب تشيلسي بالتراضي بين الطرفين مطلع هذا الصيف، ومن المقرر أن يخلف غريغ بيرهاتلر الذي أقيل من منصبه عقب الأداء الباهت في كوبا أميركا التي اختتمت الشهر الماضي.



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وبحسب شبكة "إي أس بي أن" من المقرر أن يتولى ماوريسيو المنصب قبل فترة كافية من المواجهة أمام كندا في السابع من سبتمبر المقبل لكن تفاصيل عقده لم تتضح بعد.

وأشارت "إي أس بي أن" إلى أنه كان هناك رغبة في أن يتولى الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنجليزي المسؤولية لكن الأخير رفض، مفضلاً التمتع بفترة راحة عقب مشواره الطويل مع النادي الأحمر.