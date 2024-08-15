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دي مارزيو: سعود عبدالحميد "قريب جداً" من روما

العربية.نت
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أكد الصحافي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو يوم الخميس أن اللاعب السعودي سعود عبدالحميد بات قريبا جدا من الانتقال إلى نادي روما الإيطالي مقابل مليونين ونصف يورو.

وكتب دي مارزيو صدافي "سكاي" الإيطالية وةالمختص بأخبار الانتقالات، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي منشورا أوضح فيه: بات نادي روما قريبا جدا الآن من التوقيع مع لاعب الهلال سعود عبدالحميد: وستكون تكلفة عملية الانتقال مليونين ونصف مليون يورو.

وخاض عبدالحميد مع الهلال الموسم الماضي وتوج برفقته ببطولة دوري روشن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر وأحرز خلاله 4 أهداف وصنع 9.

وعلى الصعيد الدولي لعب سعود 28 مباراة مع المنتخب السعودي من بينها بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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