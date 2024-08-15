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ريال مدريد
ريال مدريد فاز بالكأس 5 مرات

ريال مدريد يهزم أتالانتا ويفوز بكأس السوبر الأوروبية

وارسو - د ب أ
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توج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-صفر في مباراة أقيمت بالعاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء.

وسجل فيدريكو فالفيردي وكيليان مبابي هدفي الريال في الدقيقتين 59 و68 ليتوج بطلا للسوبر للمرة السادسة في تاريخه، محققا لقبه الرابع هذا العام بعد كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما اعتلى ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجا بكأس السوبر الإسباني برصيد 6 مرات ليفض الشراكة مع غريمه برشلونة وإيه سي ميلان الإيطالي اللذين حققا اللقب 5 مرات.

وعزز الفريق الملكي أيضا سيطرة الأندية الإسبانية على كأس السوبر الأوروبي برصيد 17 لقبا مقابل 10 للأندية الإنجليزية و9 ألقاب لأندية إيطاليا.

وحقق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقبه رقم 14 مع ريال مدريد ليكون أكثر المدربين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي متساويا مع ميجيل مونيوز.

كما أصبح أنشيلوتي أكثر مدرب فوزا بكأس السوبر الأوروبي برصيد 5 مرات بواقع مرتين مع ميلان الإيطالي وثلاثة مع الريال، ليتخطى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الذي حقق 4 ألقاب.

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