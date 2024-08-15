سبب لا يُصدق لطعن والد لامين يامال.. "رشقة ماء"

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كشفت صحيفة "لا فانغارديا" أن سبب حادثة طعن منير نصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة الواعد مساء الأربعاء، كان "رشقة" ماء من شرفة إحدى جيرانه ما جعل الموضوع يتطور وصولاً إلى دخوله المستشفى بعد تعرضه لعدة طعنات.

ودخل منير المستشفى في بادالونا القريبة من برشلونة مساء الأربعاء عقب تعرضه إلى 3 طعنات في البطن والصدر، كادت أن تفقده حياته.



وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها: بدأ الخلاف عندما كان والد لامين يسير في الشارع ورشقه أحد الجيران بالماء من شرفة إحدى الشقق المجاورة، ما جعله يدخل في شجار مع 3 أشخاص كما ظهر في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأتبعت: انتهى الشجار وظن الجميع أن الخلاف أقفل تماما، لكن في العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء هجم عليه 3 أشخاص وطعنوه طعنتين في البطن وواحدة في الصدر كانت قريبة من الأعضاء الحيوية إذ نجا بأعجوبة من الموت.

وأشارت "لافانغارديا" إلى أن شهود العيان أدلوا بمعلوماتهم عن المهاجمين، وتطابقت الأوصاف مع الأشخاص الذين كانوا في الشجار السابق، إذ تم القبض عليهم، بالإضافة إلى شخص رابع متورط في الحادثة يوم الخميس.



