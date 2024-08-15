شراكة لتعزيز كرة القدم بين صندوق الاستثمارات و"كونكاكاف"

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة واتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" يوم الخميس إطلاق شراكة لتعزيز رياضة كرة القدم على كافة المستويات.

وستعزز الشراكة من نمو رياضة كرة القدم وستسهم في انتشار الرياضة ودعم مسابقات المنتخبات والفرق، إذ يتعاون الصندوق مع اتحاد "كونكاكاف" الذي يمثل 41 اتحاداً وطنيا من دول شمال ووسط أميركا والبحر الكاريبي في مجال تعزيز مبادرات الاتحاد لتطوير كرة القدم، والتي تمكن الشباب وصغار السن من ممارسة الرياضة في دول الاتحاد.



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وتتزامن الشراكة مع استعداد منطقة أميركا الشمالية والوسطى لاستضافة مجموعة من البطولات الكبرى لكرة القدم خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك بطولة "كونكاكاف" للرجال والنساء و"كأس كونكاكاف الذهبية" عام 2025، إلى جانب بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها بشكل مشترك 3 اتحادات أعضاء في هي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأميركية.

ستدعم الشراكة الجديدة جهود "كونكاكاف" لزيادة عدد بطولات الشباب في الأعوام المقبلة، ما يتيح بروز مواهب جديدة في المنطقة، ويشمل ذلك بطولات تحت 15 عاماً، إلى جانب بطولات تحت 17عاماً، وتحت 20 عام للرجال والنساء، واللتان ستكونان مؤهلتين لبطولتي كأس العالم تحت 17 سنة وكأس العالم تحت 20 سنة.

وستسهم الشراكة بتعزيز نمو وتطور مبادرات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" الحالية، بما في ذلك برنامج "Bigger Game" الذي يوظّف شعبية رياضة كرة القدم في سبيل تقديم برامج ومبادرات رياضية وتعليمية في المجتمعات المحلية ضمن دول الاتحادات الأعضاء، ويهدف إلى بناء شراكات مجتمعية وتعزيز الوعي بالفوائد التي عادت على المستفيدين من هذه البرامج.