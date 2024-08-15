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لامين يامال
لامين مع والده منير نصراوي

طعن والد لامين يامال.. وتضارب حول خطورة حالته

العربية.نت
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تعرض منير نصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة إلى حادث طعن مساء الأربعاء وتم إدخاله أحد أقسام الطوارئ في مستشفى بمدينة بادالونا إذ وصفت صحيفة "لافانغارديا" حالته بالحرجة.

وعرف نصراوي الكثير من الشهرة خلال فوز إسبانيا بكأس أوروبا الأخيرة، إذ احتفل مع ابنه لامين ولاعبي "لا روخا" عقب تجاوز إنجلترا في المباراة النهائية الشهر الماضي.

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وقالت صحيفة "لا فانغارديا": تعرض منير إلى حادثة طعن في أحد مواقف السيارات بحي روكافوندا الذي يعيش فيه، إذ أن المؤشرات الأولية تقول بأن حالته خطيرة، بينما قالت مصادر أخرى بأن حالته مستقرة.

وواصلت: الشرطة تولت التحقيق في الموضوع مباشرة، إذ يشتبه بأن نصراوي تعرض إلى أكثر من طعنة، بينما تم القبض على بعض المتهمين في الساعة 10:30م بتوقيت إسبانيا.

ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، بينما أشارت إلى أن حادثة الطعن جاءت عقب اشتباك بين والد يامال والمتهمين في فترة الظهيرة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.

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