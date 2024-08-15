لامين يامال في شهر.. معاناة "وجع القلب" وخطر "اليُتم"

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لم يدرك الموهوب الإسباني لامين يامال أن حياته الشخصية ستصبح محط الأنظار بعد تألقه اللافت وقيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أوروبا، بعدما عانى من ألم الفراق وخطر مقتل والده في فترة وجيزة.







وسجل يامال هدفا وصنع 4 في كأس أوروبا الأخيرة متوجا بلاده بالبطولة الكبرى ومعلنا ولادة بطل جديد ما أسعد مشجعي نادي برشلونة، الذي يلعب له ابن الـ17 عاما إلا أن حياة الشاب باتت هدفاً للصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداء من احتفاله مع صديقته أليكس بعد فوز إسبانيا بكأس أوروبا الشهر الماضي.

وأليكس باديا، فتاة مشهورة على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ظهرت إلى جانب لامين أثناء احتفاله بكأس أوروبا وجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، وحينها كانت أليكس تعانقه ويبدو أنهما في علاقة غرامية مع نهاية الرابع عشر من يوليو، إلا أن باديا بعد 14 يوما "حطمت" قلب لامين بعدما انتشر لها بث مباشر على موقع "إنستغرام" وهي في أحضان فتى آخر.

وضع حياة لامين الشخصية تحت المجهر لم يتوقف عند صديقته السابقة بل وصل إلى محاولة معرفة من هو والده الذي ظهر على وسائل الإعلام كثيرا بعد الصورة القديمة لنجله الرضيع في أحضان الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حينها قال منير نصراوي إنه من الممكن أن ميسي هو الذي "لمس السحر" من ابنه وليس العكس.

منير نصراوي، 35 عاما، قدم إلى إسبانيا من المغرب وهو ابن 9 أعوام مع والدته وعمل في فترة ما عامل طلاء للمباني قبل أن يتنقل بين وظائف مختلفة لإعالة عائلته.

وتعرض منير نصراوي يوم الأربعاء لعدة طعنات خطيرة جعلته يدخل المستشفى، وبحسب صحيفة "لافانغارديا" فإن السبب يعود إلى رشقة مياه من شرفة أحد الجيران عليه ليدخل بعدها في شجار مع 3 أشخاص في ظهيرة يوم الأربعاء، قبل أن يهاجم والد لامين من قبل 3 أشخاص ويطعن في البطن مرتين وأخرى في الصدر.

واعتقل مرتكبو الجريمة في ظرف ساعات، وكتب منير على "إنستغرام" ليطمئن الجميع بأنه بخير عقب الحادثة.

ويحمل يامال عددا من الأرقام القياسية إذ يعد أصغر لاعب يلعب في كأس أوروبا وأصغر من يسجل فيها ومن يشارك في نصف نهائي ونهائي البطولة الكبرى، ومع برشلونة فهو أصغر لاعب يشارك في "الكلاسيكو" ويبدأ مباراة في دوري أبطال أوروبا ويصنع هدفا فيها وأصغر لاعب يسجل في بطولة الدوري.