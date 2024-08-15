"الموقوف" تونالي يعود إلى نيوكاسل نهاية الشهر الجاري

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أكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس أن لاعبه ساندرو تونالي يستطيع المشاركة مع الفريق بدءا من 28 أغسطس الجاري بعد إيقافه في أكتوبر الماضي بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

وتلقى تونالي عقوبة الإيقاف عشر مباريات من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أكتوبر الماضي بسبب انتهاك لوائح المراهنات أثناء فترة احترافه ضمن صفوف ميلان.



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لكن اتحاد الكرة الإيطالي أبلغ نيوكاسل أن تونالي من حقه المشاركة مجددا في المباريات بداية من يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري، مما يفتح الباب أمام مشاركة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أمام نوتنغهام فورست في كأس رابطة المحترفين.

وشارك تونالي في 12 مباراة مع نيوكاسل منذ انضمامه من صفوف ميلان الصيف الماضي، وقد تلقى عقوبة إيقاف على نطاق عالمي بسبب انتهاك لوائح المراهنات.