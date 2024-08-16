أرتيتا: 89 نقطة لا تكفي لتجاوز سيتي

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أقر المدرب الإسباني لأرسنال ميكيل أرتيتا بصعوبة انتزاع لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من مانشستر سيتي، معتبرا أن فريقه بحاجة كي يكون قريبا من "المثالية" من أجل إزاحة الـ"سيتيزينس" عن العرش.

ورغم أنه لم يسبق لأرسنال أن حصد في مشواره في الدوري الإنجليزي غلة أكثر من تلك التي حصدها الموسم الماضي بجمعه 89 نقطة، إلا أنه خسر سباق اللقب مع سيتي الذي دخل التاريخ كأول فريق يتوج بطلا لمرة رابعة تواليا.

وأنهى أرسنال الموسم في الوصافة بفارق نقطتين عن سيتي الذي حسم اللقب في المرحلة الختامية بفوزه على وست هام، ما جعل فوز فريق أرتيتا على إيفرتون من دون فائدة، ليستمر بذلك بحث "المدفعجية" عن لقبهم الأول في الدوري منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر.

وعشية المباراة الأولى لأرسنال في الموسم الجديد من الدوري يوم السبت على أرضه ضد ولفرهامبتون، سُئل أرتيتا عما سيتطلبه الأمر للفوز باللقب بعد نيل الوصافة خلف سيتي في الموسمين الماضيين، فأجاب أن على فريقه الوصول لآفاق جديدة من أجل إزاحة فريق مواطنه بيب غوارديولا عن العرش.

ورأى أن تحقيق اللقب يتطلب "تحطيم المزيد من هذه الأرقام القياسية مرة أخرى، كسب المزيد من النقاط بالتأكيد"، مضيفا "لن يكون ذلك (89 نقطة) كافيا. مع المستوى الذي نتنافس به وازدياد الصعوبة كل موسم، يتعين علينا أن نتحسن مرة أخرى".

وتابع "لا أعرف ما هي المثالية لكن يجب أن تكون قريبة جدا من الأرقام التي رأيناها في الأعوام الأخيرة".

وكان أرتيتا سعيدا بشكل خاص باستجابة لاعبيه وتصميمهم على اللحاق بسيتي، كاشفا "لقد عقدنا اجتماعا مع جميع لاعبي النادي وكان اللاعبون يقولون لي +سنكون أفضل، سنفعل ذلك، نريد المزيد+. إنهم من يقودون هذا الطموح".

وقد يسجل المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري، القادم هذا الصيف من بولونيا، بدايته مع الفريق اللندني ضد وولفرهامبتون، لكن سيحرم أرتيتا من خدمات المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو بسبب إصابة في الركبة.