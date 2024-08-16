النصر يبحث عن إيقاف تعثراته المتتالية أمام الهلال

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يبحث نادي النصر عن فوزه الأول على الهلال بعد سلسلة من التعثرات المتتالية أمامه في الموسم الماضي عندما يلتقيان يوم السبت في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بين النصر والهلال يوم السبت.

ويرجو النصر وضع إيقاف التعثرات المتتالية أمام الهلال منذ فوزه الأخير عليه قبل عام في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، حينها توج النصر بالبطولة بعد فوزه 2 – 1 وقع عليهما البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولعب الفريقان 5 مباريات في الموسم الماضي، من بينها واحدة في كأس موسم الرياض، فاز الهلال في جميع المباريات.

وتعود أولى مواجهاتهما الموسم الماضي بعد نهائي كأس الملك سلمان إلى الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي في ديسمبر 2023، حسمها الهلال بثلاثية نظيفة.

وفي فبراير من العام الحالي فاز الهلال على النصر في مباراتيهما ببطولة كأس موسم الرياض والتي شارك فيها نادي إنتر ميامي الأميركي.

وبعد كأس موسم الرياض بقرابة شهرين، التقيا مجددا في نصف نهائي كأس السوبر في أبوظبي الإماراتية، ليجدد الهلال فوزه بهدفين لهدف.

وعاد الفريقان للمواجهة أواخر الموسم الماضي، إذ لعبا في مايو مباراتين، الأولى إياب دوري روشن السعودي وانتهت بالتعادل 1 – 1، والأخيرة نهائي كأس الملك وانتهى فيها الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل ليتوج الهلال بالبطولة.