دي مارزيو لـ "في المرمى": انضمام سعود إلى روما في "المراحل النهائية"

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أكد صحافي "سكاي" الإيطالية جانلوكا دي مارزيو أن صفقة انتقال سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال إلى روما الإيطالي تمضي في الطريق الصحيح، مضيفا أن الإجراءات النهائية ستستكمل في المدينة الإيطالية يوم الجمعة.

وأبان دي مارزيو صحافي "سكاي" لـ "في المرمى": أؤكد أن سعود عبدالحميد سينضم إلى نادي روما الإيطالي وسيصل وكيل أعماله يوم الجمعة وبعدها سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستكلف مليونين ونصف مليون يورو.

وأضاف: نشعر بالحماس لمشاهدة أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي ومانشيني مدرب المنتخب السعودي تحدث إلى دانييلي دي روسي مدرب روما، وآمل أن يلعب سعود عبدالحميد أكثر من غيره من المنافسين على مركزه.

واختتم جانلوكا: هناك بعض الصفقات الذي يقال عنها نهائية أو رسمية ولكن صفقة سعود عبدالحميد كل ما تبقى منها هو توقيع اللاعب والصفقة تمضي في الاتجاه الصحيح.