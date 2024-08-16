مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى

دي مارزيو لـ "في المرمى": انضمام سعود إلى روما في "المراحل النهائية"

دبي - قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكد صحافي "سكاي" الإيطالية جانلوكا دي مارزيو أن صفقة انتقال سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال إلى روما الإيطالي تمضي في الطريق الصحيح، مضيفا أن الإجراءات النهائية ستستكمل في المدينة الإيطالية يوم الجمعة.

وأبان دي مارزيو صحافي "سكاي" لـ "في المرمى": أؤكد أن سعود عبدالحميد سينضم إلى نادي روما الإيطالي وسيصل وكيل أعماله يوم الجمعة وبعدها سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي ستكلف مليونين ونصف مليون يورو.

وأضاف: نشعر بالحماس لمشاهدة أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي ومانشيني مدرب المنتخب السعودي تحدث إلى دانييلي دي روسي مدرب روما، وآمل أن يلعب سعود عبدالحميد أكثر من غيره من المنافسين على مركزه.

واختتم جانلوكا: هناك بعض الصفقات الذي يقال عنها نهائية أو رسمية ولكن صفقة سعود عبدالحميد كل ما تبقى منها هو توقيع اللاعب والصفقة تمضي في الاتجاه الصحيح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط