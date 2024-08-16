سيتي يفقد خدمات الموهبة النرويجي بوب 3 أشهر

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سيفتقد مانشستر سيتي الإنجليزي لخدمات جناحه الدولي النرويجي الشاب أوسكار بوب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب إصابة في ساقه، وفقا لما أعلن مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا يوم الجمعة.

وقدّم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مستوى عاليا خلال الفترة الإعدادية قبل بداية الموسم، وكان أساسيا نهاية الأسبوع الماضي في مباراة درع المجتمع التي حسمها فريقه على حساب جاره اللدود مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 7-6 (1-1 في الوقت الاصلي)، قبل التعرّض للإصابة خلال حصة تدريبية.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة تشلسي الأحد "أعتقد أنه سيخضع لعملية جراحية بعد ظهر اليوم"، مضيفا "ننتظر عودته في أسرع وقت ممكن، خلال ثلاثة أو أربعة أشهر".

وشارك الجناح الأيمن في 26 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، بما يتناسب مع نظام المداورة الذي اعتمده مدرب بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة السابق. ونظرا لأدائه مؤخرا، كان يأمل في أن يحظى بوقت لعب أكثر مع بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وعلّق غوارديولا "نحن حزينون لأجله، لكن ليس لأنه قدّم أداء رائعا في فترة الإعداد للموسم الجديد. هذا لا علاقة له بالأمر".

والتزم المدرب الإسباني البالغ من العمر 53 عاماً الصمت بشأن سوق الانتقالات، رافضا القول إن كان سيتي مهتما بإبرام صفقات جديدة. كما أكد أن لاعب الوسط كالفين فيليبس الذي لعب الموسم الماضي مع وست هام على سبيل الإعارة، سينضم أيضاً بالاعارة إلى إيبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.