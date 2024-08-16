كأس الدرعية للسوبر السعودي.. مواجهة نارية بين الهلال والنصر
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يلتقي الهلال والنصر في ديربي الرياض ضمن نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي تحتضنه مدينة أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يوم السبت.
وأطاح الهلال منافسه الأهلي في الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح (4-1) بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الأصلي، فيما تغلّب النصر على التعاون 2-صفر.
ويسعى النصر إلى اعتلاء منصات التتويج، بينما يتطلع الهلال إلى إحراز لقب الكأس السوبر للمرة الخامسة والثانية توالياً وافتتاح موسمه الجديد بلقب.
وينتظر الجميع لقاء جديدا بين الثنائي البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال ولويس كاسترو مدرب النصر.
ويعدّ هذا اللقاء الـ15 بينهما، ويتفوق جيسوس بوضوح بواقع ثمانية انتصارات مقابل ثلاثة لكاسترو وثلاثة تعادلات.
وسبق أن تواجه الفريقان في الكأس السوبر مرتين وتقاسما الفوز. سجل النصر ثلاثة أهداف مقابل هدف للهلال.
-
الهلال يقصي الأهلي بركلات الترجيح ويبلغ نهائي السوبر
فاز الهلال على أهلي جدة بنتيجة 1-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ...
رياضة
-
النصر يعبر التعاون ويلاقي الهلال في نهائي "السوبر"
سجل أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو هدفين على مدار الشوطين ليتأهل النصر لملاقاة غريمه ...
رياضة
-
قرعة "آسيا للنخبة" تسفر عن مواجهات قوية للعين والهلال والنصر
دخلت بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عصرا جديدا مع إقامة قرعة مرحلة ...
رياضة