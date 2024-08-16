كأس الدرعية للسوبر السعودي.. مواجهة نارية بين الهلال والنصر

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يلتقي الهلال والنصر في ديربي الرياض ضمن نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي تحتضنه مدينة أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يوم السبت.

وأطاح الهلال منافسه الأهلي في الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح (4-1) بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الأصلي، فيما تغلّب النصر على التعاون 2-صفر.

ويسعى النصر إلى اعتلاء منصات التتويج، بينما يتطلع الهلال إلى إحراز لقب الكأس السوبر للمرة الخامسة والثانية توالياً وافتتاح موسمه الجديد بلقب.

وينتظر الجميع لقاء جديدا بين الثنائي البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال ولويس كاسترو مدرب النصر.

ويعدّ هذا اللقاء الـ15 بينهما، ويتفوق جيسوس بوضوح بواقع ثمانية انتصارات مقابل ثلاثة لكاسترو وثلاثة تعادلات.

وسبق أن تواجه الفريقان في الكأس السوبر مرتين وتقاسما الفوز. سجل النصر ثلاثة أهداف مقابل هدف للهلال.