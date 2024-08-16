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جيسوس حقق البطولة مرتان

كأس السوبر السعودي.. "تخصص برتغالي"

العربية.نت
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يواصل المدربون البرتغاليون استحواذ الفوز ببطولة كأس السوبر السعودية بعدما ضمن واحد من جورجي جيسوس مدرب الهلال أو لويس كاسترو مدرب النصر الفوز بالبطولة.

ويخوض النصر والهلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

وسبق للبرتغاليين الفوز بـ7 نسخ من أصل 10 منذ استحداث البطولة في 2013.

وحقق جوزيه مورايس بطولة كأس السوبر مع الشباب عام 2014 بها ليكون أول برتغالي قبل أن يلحقه مواطنه جوزيه غوميز مدرب أهلي جدة في كأس السوبر لعام 2016.

واستهل جورجي جيسوس فترته الأولى مع الهلال ببطولة كأس السوبر على حساب الاتحاد قبل أن يلحقه بعدها بعام مواطنه وغريمه فيتوريا الذي قاد خلالها النصر للفوز على التعاون.

وواصل البرتغاليون الاستحواذ بعدما توج ليوناردو جارديم بالبطولة مع الهلال في عام 2022 أمام الفيصلي ليقود نونو سانتو فريقه الاتحاد إلى منصة تتويج البطولة نفسها في 2023 أمام الفيحاء.

وبات جيسوس البرتغالي الوحيد الذي يملك أكثر من نسخة من بطولة كأس السوبر السعودية بعدما توج بها العام الماضي أمام اتحاد جدة بنتيجة 4 – 1.

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