ملاعب نهائيات "ديربي الرياض".. تفوق هلالي

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يتفوق الهلال على منافسه النصر في مباريات النهائي على الملاعب التي يتواجهون عليها للمرة الأولى.

وسيلعب الناديان نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتجاوز الهلال أهلي جدة في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي 1 – 1 بينما تغلب النصر على التعاون بهدفين لصفر سجلهما أيمن يحيى وكريستيانو رونالدو.

ويأمل الهلال تحقيق فوزه الأول له في نهائي أمام النصر على ملعب جديد بعد أن سبق وهزمه في 4 نهائيات في لقائهما الأول عليها، بينما هزم النصر منافسه في الديربي مرتين فقط بالطريقة نفسها.

واحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض "الملز" أول نهائي بين الفريقين في عام 1981، حينها توج النصر بكأس الملك بنتيجة 3 – 1 سجل للأصفر يوسف خميس وماجد عبدالله وصالح اليحيى، بينما أحرز البرازيلي ريفيلنو الهدف الوحيد للهلال.

ووضع الهلال بصمته الأولى في أول نهائي بين الفريقين على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، آنذاك فاز الأزرق بكأس الملك 1989 بنتيجة 3 – صفر، أحرزها حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي وحسين البيشي.



ستاد مدينة الملك فهد الرياضية مدينة الملك عبدالله الرياضية

وكان ستاد الملك فهد الدولي بالرياض هو ثالث مسرح يحتضن نهائيات الطرفين في نهائي البطولة العربية عام 2001، حينها توج الهلال بالبطولة بعد فوزه 2 – 1 هدفي محمد الشلهوب وعبدالله الجمعان بينما أحرز للنصر مدافع الهلال فيصل أبو اثنين.

وفي عام 2015، لعب الفريقان أول نهائي بينهما على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حينها توج الهلال بكأس الملك بالترجيحيات بعد انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية 1 – 1.

وبات ملعب لوفتوس رود في لندن آخر ملعب جديد يهزم فيه الهلال نظيره النصر في النهائيات، إذ توج على حسابه ببطولة كأس السوبر بتوقيع البرازيلي كارلوس إدواردو.





وعاد النصر لوضع بصمته على الملاعب الجديدة في نهائيات الهلال عندما هزمه في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بهدفين للبرتغالي كريستيانو رونالدو وواحد للبرازيلي ميتشائيل في اللقاء الذي أقيم على ملعب الحوية بالطائف.