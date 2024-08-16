هل تُفلِت تسديدة رونالدو التاسعة من "يد" بونو؟

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عجز النجم كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن هز شباك المغربي ياسين بونو حارس الغريم التقليدي الهلال في 5 مناسبات جمعتهما الموسم الماضي، إذ تصدى الأخير لـ8 تسديدات من الأسطورة البرتغالي قبل مباراتهما في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم السبت.

وسيلتقي رونالدو الذي سجل هدفاً في فوز فريقه على التعاون 2-0 بالعملاق المغربي الذي قاد الهلال إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، مجدداً للمرة السادسة في أقل من عام، وفي ثاني نهائي على التوالي بين فريقيهما.

والتقى النجمان للمرة الأولى بقميصي الهلال والنصر شهر ديسمبر الماضي ضمن دوري روشن للمحترفين، وسدد رونالدو كرة تصدى لها بونو الذي انتصر فريقه ليلتها 3-0 بفضل ألكسندر ميتروفيتش "هدفين" وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.

وفي شهر فبراير التقى الفريقان ضمن بطولة موسم الرياض ودياً، وسدد رونالدو كرة تصدى لها بونو، ومجدداً فاز الهلال 2-0 عن طريق سالم الدوسري وسافيتش.

وسدد رونالدو كرتين تصدى لهما بونو في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في أبريل الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الهلال 2-1.

واجتمع النجمان من جديد في مايو الماضي عندما تعادل النصر والهلال 1-1، ومن جديد تصدى بونو لكرة خطرة من رونالدو.

وفي نهائي كأس الملك شهر مايو الفائت، سدد رونالدو 3 كرات تصدى لها العملاق المغربي الذي قاد فريقه إلى الفوز بالكأس عبر ركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهت الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل 1-1.