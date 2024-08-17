أرسنال يفتتح موسمه بثنائية في وولفرهامبتون

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استهل أرسنال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على وولفرهامبتون 2 - صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت الجولة ذاتها، فوز نيوكاسل على ساوثهامبتون 1 - صفر، وتعادل بورنموث مع نوتنغهام فورست 1 - 1، فيما فاز برايتون خارج ملعبه على إيفرتون 3 - صفر.

وتقدم أرسنال، وصيف الموسم الماضي، والذي خسر اللقب بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي، عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 25، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي المباراة الثانية، نجح نيوكاسل في الفوز على ملعبه على ضيفه ساوثهامبتون، الصاعد هذا الموسم.

وسجل جويلنتون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه فابيان شار في الدقيقة 28.

وتعادل بورنموث مع مضيفه نوتنغهام 1 - 1.

وتقدم كريس وود لنوتنغهام في الدقيقة 23، قبل أن يدرك أنطوان سيمينيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 86.

ونجح برايتون في تحقيق الفوز على أرض إيفرتون 3 - صفر. وتقدم كارو ميتوما لبرايتون في الدقيقة 25، قبل أن يضيف داني ويلبك الهدف الثاني في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 88 سجل سيمون أدينغرا الهدف الثالث لبرايتون.

وشهدت المباراة تعرض أشلي يونغ لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 66 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ودخل أرسنال المباراة مهاجما منذ الدقائق الأولى، حيث تواجد الألماني كاي هافيرتز كمهاجم، وعلى يمينه تواجد بوكايو ساكا وعلى اليسار البرازيلي غابرييل مارتينلي.

وتواجد الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع أرسنال المنضم حديثا من بولونيا، على مقاعد البدلاء، في انتظار لمساته الأولى للكرة مع فريقه الجديد.

على الجانب الآخر، اعتمد وولفرهامبتون على الدفاع منذ الدقائق الأولى، وترك أرسنال يهاجم ويهدد مرمى حارسه جوزيه سا، دون الخروج في هجمات على مرمى ديفيد رايا، حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 25 تقدم أرسنال عن طريق كاي هافيرتز، الذي تلقى كرة عرضية من بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في شباك جوزيه سا حارس مرمى وولفرهامبتون.

وبعد الهدف كان أرسنال هو الطرف الأكثر تحكما في المباراة، لكن الهجوم لم يجد نفعا في ظل تواجد كثافة دفاعية كبيرة من جانب فريق وولفرهامبتون أمام منطقة جزائه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول فريق وولفرهامبتون امتصاص ضغط أرسنال، مع محاولة شن هجمات مرتدة على مرمى الحارس ديفيد رايا الذي لم يكن قد تعرض لاختبارات عديدة في الشوط الأول.

وأضاع كاي هافيرتز فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال، حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من غابرييل مارتينلي، ليسدد الكرة بغرابة شديدة بعيدا عن مرمى جوزيه سا في الدقيقة 49.

وأجرى غاري أونيل، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، تغييرا في الدقيقة 56، حيث دخل المهاجم ماتيوس كونيا بديلا ليان ريسنر بلجارد، في محاولة لشن هجمات أكثر على مرمى أرسنال.

وسدد توماس بارتي كرة أرضية زاحفة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى حوار القائم الأيمن لمرمى جوزيه سا في الدقيقة 58.

ورد وولفرهامبتون بمحاولة مشابهة في الدقيقة 61، حينما سدد ريان آيت نوري كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى رايا.

وفي الدقيقة 74 نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بوكايو ساكا، الذي تسلم الكرة من الجهة اليمنى، ليسددها بقوة على يسار الحارس جوزيه سا، الذي لم يتمكن من التعامل معها لتهز شباكه.

وفضل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إراحة بوكايو ساكا صاحب الهدف الثاني، ليدخل بدلا منه لياندرو تروسارد في الدقيقة 78.

وتصدى ديفيد رايا حارس أرسنال لتسديدة قوية من جانب بابلو سارابيا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز أرسنال 2 - صفر.