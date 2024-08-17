الهلال.. ثاني نادٍ يحقق "السوبر" توالياً

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بات الهلال ثاني ناد سعودي يحقق بطولة كأس السوبر للمرة الثانية تواليا بعد النصر بفوزه على الأخير في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم السبت.

وقلب الهلال خسارته أمام النصر 1 – صفر في النهائي بفوز عريض وصل قوامه 4 أهداف ليحسم بذلك بطولة السوبر الخامسة له في تاريخه والثانية تواليا بعد تتويجه بالماضية أمام اتحاد جدة.

وكان النصر الفريق السعودي الوحيد المتوج ببطولتين متتاليتين في عامي 2019 أمام التعاون، و2020 أمام الهلال.

وافتتح الهلال رصيده في بطولات السوبر، التي انطلقت 2013، في عام 2015 أمام النصر في لندن بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي عام 2018 بمباراة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الأولى مع الهلال استطاع حسم السوبر أمام اتحاد جدة 2 – 1 في لندن مجددا.

وغاب الهلال عن منصة تتويج كأس السوبر السعودي إلى 2021 عندما تغلب على الفيصلي بركلات الترجيح بعد التعادل 2 -2 في اللقاء.

وفي كأس السوبر للموسم الماضي تجاوز الهلال الاتحاد في النهائي بنتيجة 4 – 1 في أبريل الماضي قبل أن يكرر النتيجة نفسها في نهائي النسخة اللاحقة.