الهلال يعبر النصر برباعية ويتوج بكأس الدرعية للسوبر السعودي

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أمطر الهلال شباك منافسه النصر بنتيجة 1 - 4 ليفوز بكأس الدرعية للسوبر السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يوم السبت.

وتقدم النصر بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 ليستقبل مرماه بعدها أربعة أهداف في غضون 17 دقيقة بالشوط الثاني ويتوج الهلال بأول ألقاب الموسم الجديد 2025 - 2024.

ومنح سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 55، وسجل مواطنه الصربي ألكسندر متروفيتش "هدفين" قبل أن يختتم مالكوم دي أوليفييرا الرباعية في الدقائق 63 و69 و72.

وبهذا الفوز العريض حقق الهلال لقب السوبر السعودي للموسم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب، بينما اكتفى النصر بتحقيق اللقب مرتين في عامي 2019 و2020.

وكان الهلال فاز على أهلي جدة بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي بالدور قبل النهائي، بينما صعد النصر للنهائي بعد فوزه على التعاون بهدفين دون رد.