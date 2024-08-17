إنتر يتعثر بالتعادل مع جنوى في افتتاح الدوري الإيطالي
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استهل فريق إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل أمام مضيفه جنوى بنتيجة 2 - 2 في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2025 - 2024 يوم الأحد.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف أليساندرو فولياكو في الدقيقة 20، ومنح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 30.
وفي الدقيقة 82 سجل تورام الهدف الثاني له ولفريقه، ليتقدم حامل اللقب في النتيجة بتوقيت مثالي.
لكن فريق جنوى لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف لاعبه البرازيلي المخضرم جونيور ميسياس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليحصل كل فريق على نقطة.
وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت تعادل بارما مع ضيفه فيورنتينا بنتيجة 1 - 1.
تقدم بارما بهدف دينيس مان في الدقيقة 22، وتعادل كريستيانو بيراجي للضيوف في الدقيقة 75.
وأكمل فيورنتينا اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه مارين بونغرانشيتش في الدقيقة 83.
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