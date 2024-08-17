مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ميسياس بعد التعادل

إنتر يتعثر بالتعادل مع جنوى في افتتاح الدوري الإيطالي

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استهل فريق إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتعادل أمام مضيفه جنوى بنتيجة 2 - 2 في افتتاح منافسات الموسم الجديد 2025 - 2024 يوم الأحد.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف أليساندرو فولياكو في الدقيقة 20، ومنح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 82 سجل تورام الهدف الثاني له ولفريقه، ليتقدم حامل اللقب في النتيجة بتوقيت مثالي.

لكن فريق جنوى لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف لاعبه البرازيلي المخضرم جونيور ميسياس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليحصل كل فريق على نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت تعادل بارما مع ضيفه فيورنتينا بنتيجة 1 - 1.

تقدم بارما بهدف دينيس مان في الدقيقة 22، وتعادل كريستيانو بيراجي للضيوف في الدقيقة 75.

وأكمل فيورنتينا اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه مارين بونغرانشيتش في الدقيقة 83.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط