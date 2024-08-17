رونالدو.. 9 أهداف في "نهائيات" السوبر

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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه التاسع في مباريات النهائي في بطولات كأس السوبر التي خاضها بعدما افتتح الأهداف في مرمى الهلال يوم السبت.

وسجل رونالدو هدف فريقه الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقائق ليعلن تقدم النصر على الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم السبت.

وسبق لرونالدو تسجيل 8 أهداف في مباريات النهائي لكؤوس السوبر التي لعبها في مسيرته مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي كونه لم يحرز أي هدف في السوبر مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وسجل رونالدو هدفا في نهائي السوبر الإسباني 2011-2012 أمام برشلونة في لقاء خسره ريال مدريد 3 – 2، كما أحرز هدفين آخرين في ذهاب وإياب نهائي سوبر 2012 – 2013 أمام برشلونة، فاز الأخير في اللقاء الأول 3 – 2 بينما خسر في التالي 2 – 1.

وحسم رونالدو السوبر الأوروبي لريال مدريد على حساب إشبيلية في موسم 2014 – 2015 بهدفين.

وحقق رونالدو أول بطولة سوبر إسباني مع ريال مدريد أمام برشلونة في عام 2017 عندما انتهى اللقاء 3 – 1 كان نصب البرتغالي منها هدفا وحيدا.

وعاد رونالدو ليعلن حسم أهدافه لمباريات السوبر في مرمى ميلان الإيطالي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعام 2019، ليعود ويحسم السوبر لعام 2021 أمام نابولي بهدف منه وهدف من زميله الإسباني موراتا.