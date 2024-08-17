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زيركزي بعد الهدف الوحيد

زيركزي يمنح يونايتد انتصاراً متأخراً على فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي

مانشستر - رويترز
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سجل الوافد الجديد جوشوا زيركزي هدفا متأخرا في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على ضيفه فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

وسيطر يونايتد على الكرة في معظم فترات المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل وسط تألق من بيرند لينو حارس مرمى الضيوف.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 بعدما قابل زيركزي تمريرة عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بتسديدة مباشرة في مرمى فولهام.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، في بداية مثالية لمشواره في البطولة.

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