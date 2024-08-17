صلاح يقود ليفربول لانطلاقة مميزة بثنائية إبسويتش تاون

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سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول، للفوز على إبسويتش 2 - صفر، يوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديوغو جوتا في الدقيقة 60، وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق محمد صلاح.وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق إبسويتش بلا رصيد.

وفرض فريق ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء في العشر دقائق الأولى من المباراة بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق إبسويتش الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه في الدقائق الأول من اللقاء.

وتمثلت محاولات ليفربول الهجومية في لعب الكرات العرضية من الجانبين لكنها لم تشكل أي خطورة حقيقية على مرمى إبسويتش.

وبمرور الوقت تخلى إبسويتش عن حذره الدفاعي وبادل ليفربول الهجمات بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 20 جاءت أولى الهجمات الخطيرة من نصيب فريق إبسويتش تاون عندما لُعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها جاكوب جريفز وقابلها بضربة رأس لكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة.

بعد تلك الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية تذكر على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق إبسويتش عندما انطلق جيرو هاتشينسون بالكرة حتى وصل على حدود منطقة جزاء ليفربول وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها بيكر ببراعة.

بعدها استعاد ليفربول السيطرة على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم ولكنه فشل في اختراق دفاع إبسويتش لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول والتي شهدت تسديدة قوية من ترينت ألكسندر أرنولد لكنها علت العارضة، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الِشوط الأول، بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق ليفربول من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع إبسويتش لوسط ملعبه للحفاظ على التعادل واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 55 أهدر ليفربول فرصة هدف مؤكد عندما استلم ديوجو جوتا كرة بينية ودخل منطقة جزاء إبسويتش من الناحية اليسرى ليمرر الكرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء حيث هيأها إلى لويس دياز داخل منطقة الست ياردات لكنه سدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه أعلى العارضة لتضيع فرصة هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 59 أهدر ديوجو جوتا هدفا مؤكدا آخر عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها جوتا، غير المراقب، وقابلها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 60 سجل ليفربول هدف التقدم عندما لعبت كرة خلف المدافعين إلى محمد صلاح في الجانب الأيمن على حدود منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية رائعة إلى جوتا الذي قابلها بتسديدة مباشرة لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 65 سجل ليفربول الهدف الثاني عندما مرر دومينيك سوبوسالاي كرة بينية على صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية رائعة إلى لحظة خروج الحارس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 71 أهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثالث لليفربول والثاني له عندما استلم كرة بينية وأصبح في مواجهة كريستيان والتون، حارس إبسويتش، ولكنه سدد كرة ضعيفة أمسكها الحارس.

واستمرت سيطرة ليفربول على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن تسجيل هدف ثالث، فيما حاول فريق إبسويتش شن هجمات مرتدة بحثا عن تقليص الفارق.

وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء عندما لعبت كرة عرضية لتصل إلى صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية تصدى لها والتون ببراعة.ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.