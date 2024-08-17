صلاح.. 300 مساهمة تهديفية في 350 مباراة مع ليفربول
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انفرد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي برقم قياسي جديد يوم السبت بعد الفوز على إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2 - صفر.
وصنع صلاح هدف فريقه الأول لزميله البرتغالي ديوغو جوتا قبل أن يضيف الثاني ويقود فريقه إلى انطلاقة مثالية.
وبعد هدفه وصناعته بات صلاح هو أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في المباريات الافتتاحية بالدوري الإنجليزي بعدما سجل تاسع أهدافه في المباريات الافتتاحية وصنع 14.
وتخطى صلاح بهذا الهدف الثلاثي آلان شيرر، وفرانك لامبارد، و واين روني، الذين سجلوا ثمانية أهداف.
وأصبح في رصيد صلاح الذي انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 300 مساهمة في جميع البطولات، 212 هدفا و88 صناعة، بعد خوضه 350 مباراة.
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