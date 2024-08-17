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انتهت المباراة بفوز يونايتد

مدافع يونايتد يرسل "مفتول العضلات" إلى النادي الصحي

العربية.نت
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سخر الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع نادي مانشستر يونايتد من الإسباني أداما تراوري لاعب فولهام بعد فوز الأول بهدف دون رد في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وحسم مانشستر يونايتد نقاط مباراة يوم الجمعة بهدف من الهولندي الجديد جوشوا زيركزي عند الدقيقة 81، وظهرت عدة صراعات ثنائية خلال اللقاء بين الأرجنتيني والإسباني مفتول العضلات.

وظهر مارتينيز وهو يخسر إحدى محاولات قطع الكرة من الجناح الإسباني قبل أن ينتقم منه في صراع آخر.

وقال مارتينيز في لقاء مع "سكاي سبورت" البريطانية: لقد أرسلته إلى النادي الصحي، ساخرا من بنيته الجسدية، من الصعب جدا اللعب ضده، ولذلك تعلمت من المحاولة الأولى التي قتلني فيها ما دعاني إلى قتله في التالية.

أضاف: أنا لاعب يؤمن بنفسه وبقوته الجسدية، أعلم بأني لست ذا بنية جسدية كبيرة لكني سأفوز بالصراع سأقاتل في كل كرة بشخصيتي.

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