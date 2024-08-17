ميلان يتعاقد مع فوفانا قادماً من موناكو

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تعاقد ميلان الإيطالي مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي يوسف فوفانا قادما من موناكو بعقد حتى يونيو 2028، وفقا لما أعلن نادي "روسونيري" يوم السبت.

وبدأ فوفانا البالغ من العمر 25 عاما مسيرته مع ستراسبورغ، قبل الانتقال إلى فريق الإمارة في 2020، علما أن عقده كان ينتهي في يونيو 2025.

ووفقا للصحافة الإيطالية، سيدفع ثاني ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مبلغ 22.06 مليون دولار، وهو مبلغ قد يرتفع إلى 27.58 مليونا، للحصول على خدمات الدولي الفرنسي الذي شارك كبديل في ثلاث مباريات في كأس أوروبا 2024.

وسينضم فوفانا في ميلان الذي يشرف على تدريبه البرتغالي باولو فونسيكا، إلى أربعة لاعبين فرنسيين هم حارس المرمى مايك مينيان، المدافعان تيو هرنانديز وبيار كالولو، إضافة إلى لاعب الوسط ياسين عدلي. ويفتتح ميلان موسمه الجديد باستضافة تورينو السبت.