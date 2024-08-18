إسبانيا.. قتل طفل طعناً في ملعب كرة قدم
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تعرض طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى القتل طعنا في ملعب بمدينة موكيخون الإسبانية يوم الأحد.
ونشرت "ماركا" الإسبانية أن شخصا مقنعا دخل ملعب أنخيل تارديو في مقاطعة توليدو، حيث كان أطفال يلعبون كرة القدم طعن أحدهم حتى الموت.
وتدخلت الإسعافات الأولية وأجلي الطفل بمروحية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه.
ووفقا لوسيلة الإعلام الإسبانية لم يتوقف الجاني عن محاولة إيذاء الأطفال الآخرين إلا أنهم لاذوا بالفرار قبل أن يضع يده عليهم، وما زالت السلطات الإسبانية تواصل البحث عنه.
وبحسب "أي بي سي" الإسبانية فإن الجاني هرب في سيارة فورد مونديو رمادية اللون وأن الملعب مزود بكاميرات مراقبة.
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