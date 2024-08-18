استبعاد لوكمان من قائمة أتالانتا تمهيداً لانتقاله

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استبعد النيجيري أديمولا لوكمان من قائمة أتالانتا في المباراة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي أمام ليتشي يوم الاثنين.

وسطع اسم لوكمان أسطورة أتالانتا في مايو عندما أحرز ثلاثية مذهلة على بطل ألمانيا باير ليفركوزن وفاز بأول لقب أوروبي له.

ولم يستدع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى الفريق الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد في رحلة أتالانتا جنوباً، حيث سيبدأ فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني مشواره في الدوري مساء يوم الاثنين.

ولم يتم استدعاء الهولندي كوبماينرز في التشكيلة المكونة من 23 لاعباً لمباراة ليتشي بسبب اهتمام يوفنتوس الذي يعيد بناء فريقه المدرب الجديد تياغو موتا.

وخسر أتالانتا رأس الحربة جانلوكا سكاماكا بسبب إصابة خطيرة في الركبة في وقت سابق هذا الشهر، مما تسبب في التعاقد مع زميله الإيطالي ماتيو ريتيغي من جنوى.

وسجل لوكمان، الذي لعب 23 مباراة مع نيجيريا، ثلاثة أهداف في مسيرة بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية خلال شهري يناير وفبراير فيما أحرز مع أتالانتا 32 هدفا في 79 مباراة.