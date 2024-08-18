مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
المباراة هي الرسمية الأوللى لبرشلونة مع فليك

بثنائية ليفاندوفسكي.. برشلونة يحقق فوزاً ثميناً على أرض فالنسيا

فالنسيا - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على مضيفه فالنسيا يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم هوغو دورو لاعب فالنسيا لفريقه في الدقيقة 44، قبل أن يدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط