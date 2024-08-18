بثنائية ليفاندوفسكي.. برشلونة يحقق فوزاً ثميناً على أرض فالنسيا

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قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على مضيفه فالنسيا يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم هوغو دورو لاعب فالنسيا لفريقه في الدقيقة 44، قبل أن يدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء.