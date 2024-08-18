سيتي يفتتح الموسم بهزيمة تشيلسي
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بدأ مانشستر سيتي مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 2 - صفر في أبرز مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.
أنهى حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 18 سجله المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.
وأصبح هالاند ثاني لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يهز الشباك في الجولة الافتتاحية ببطولة الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم متتالية بعد لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا.
وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85، ورفض الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق.
وبهذا الفوز، يدخل مانشستر سيتي مباراة الجولة الثانية ضد إبسويتش تاون الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بأعصاب هادئة، بينما يخوض تشيلسي اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون.
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