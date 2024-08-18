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كلفت الصفقة النادي الإسباني 95 مليون يورو

سيميوني: ألفاريز يمتلك "الحمض النووي" لأتلتيكو مدريد

مدريد - د ب أ
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قال دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إن لاعب الفريق الجديد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لديه الحمض النووي للنادي وسيحقق نجاحا كبيرا في الدوري الإسباني.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع اللاعب الأرجنتيني في صفقة كلفته 95 مليون يورو أوائل الاسبوع الجاري، لينهي فترة دامت عامين مع مانشستر سيتي الإنجليزي حصل خلالها على العديد من الألقاب.

وقد يشارك اللاعب الدولي الأرجنتيني، الذي سجل 19 هدفا في كل البطولات في موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، للمرة الأولى مع أتليتكو مدريد في مواجهة فياريال يوم الاثنين.

ورغم أن اللاعب لم يحظ بالتدريب الكافي مع زملائه، لكن سيميوني أبدى ثقته في تأقلم اللاعب سريعا وأنه سيحقق بداية قوية مع الفريق.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "جوليان لاعب نتطلع جميعا لنرى ما سيقدمه لنصبح أفضل، لقد حدث الأمر سريعا، لقد وصل منذ وقت قصير للغاية وتدرب معنا أربعة أيام لكنه تأقلم سريعا".

وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: لكنني أراه متحمسا للغاية، فهو يعلم من أين أتى وإلى أين ذهب، لديه شخصية تناسب الحمض النووي لأتلتيكو.

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