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مشاركته أمام بريست يوم السبت

غرينوود يسدد الجزائيات بالقدم "الأضعف" 10 أعوام.. لماذا؟

العربية.نت
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كشف الإنجليزي مايسون غرينوود نجم نادي مرسيليا الفرنسي أن تسديده ركلات الجزاء بالقدم الضعيفة، جاء بسبب جزائية سابقة أهدرها.

وافتتح غرينوود التسجيل أولاً أمام بريست يوم السبت ثم ساهم بتقدم فريقه 3 – صفر بفضل ركلة جزاء، ولكن مثل عثمان ديمبيلي، فضل الجناح الإنجليزي التسديد بقدمه اليمنى.

وعلى الرغم من تسديداته القوية المتقنة بالقدم اليسرى منذ أن بزغ نجمه في مانشستر يونايتد إلان غرينوود سدد جزائية بريست بالقدم اليمنى معلنا الهدف الثالث، وليست المرة الأولى التي يفعلها.

وكان غرينوود أجاب في مقابلة مع ناديه السابق مانشستر يونايتد في 2019، عندما سئل "نحن نعلم أنك تفضل قدمك اليسرى على يمينك" ليجيب "نعم".

وسأله المركز الإعلامي آنذاك: ولكن بعد ذلك لماذا تأخذ ركلات الترجيح بقدمك "الأضعف"؟ أجاب: بصراحة، حدث ذلك عندما كنت تحت سن 13 عامًا. أهدرت ركلة جزاء) بقدمي اليسرى ضد مانشستر سيتي، كنت أعاني في تلك المباراة، ومنذ ذلك الحين أصبحت أسدد الركلات بقدمي اليمنى. هذه هي الحقيقة".

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