مدير منتخب ألمانيا: مصير نوير يحسم قريباً

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يتوقع رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير في الفريق خلال الأيام المقبلة، وقبل أن يعلن المدرب يوليان ناغلسمان عن قائمة المنتخب المقبلة.

وقال فولر في حديث في تصريحات مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية يوم الأحد "سيكون ذلك بالتأكيد قبل إعلان القائمة، والذي سيكون في الأسبوع بعد القادم، وبحلول ذلك الوقت سيكون هناك قرار فيما يتعلق بمانويل".

وأضاف فولر أن نوير نفسه سيصدر أول بيان لأنه يستحق أن يكون له "الكلمة الأولى فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك".

ولا يزال مستقبل نوير مع المنتخب الألماني غير واضح بعد خروج الفريق من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) الشهر الماضي، حيث قال في أوائل الشهر الحالي إنه يحتاج للمزيد من المحادثات قبل أن يعلن قراره النهائي.

وخاض حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني 124 مباراة دولية ولعب في جميع البطولات الكبرى مع منتخب ألمانيا منذ كأس العالم 2010، علما بأنه توج مع الفريق بمونديال 2014 في البرازيل.

ومن المقرر أن يجمع ناغلسمان لاعبيه في الثاني من سبتمبر القادم لمباراتي الفريق ضد المجر في دوسلدورف وهولندا في أمستردام يومي 6 و9 من الشهر المقبل، في افتتاح مباريات المنتخب الألماني ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشار فولر إلى أن نوير، الذي ينتهي عقده مع بايرن عام 2025، هو حارس مرمى "من الطراز العالمي"، لكنه أشاد أيضًا بالحارس الاحتياطي مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني.

وأوضح فولر أيضا أن الكلمة الأخيرة لناغلسمان بصفته مدرب الفريق.