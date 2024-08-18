مروحية "تقل" لاعب ناد ألماني من الملعب لحضور زفاف صديقه
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شهدت مواجهة شوت ماينز المنافس بدوري الدرجة الخامسة مع غرويتر فورت نادي الدرجة الثانية في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم يوم السبت واقعة طريفة، حيث قرر مدرب شوت ماينز استبدال لاعبه إتيان بورتمان بعد مرور 60 دقيقة من أجل السماح له بحضور حفل زفاف والقيام بدوره كإشبين.
ولم يكن هناك مجال لغياب بورتمان عن حفل زفاف الشقيقة التوأم لرفيقته والتي تزوجت أعز أصدقائه، كما أنه كان إشبين العريس.
وذكرت شبكة "سكاي تي في" أن مدرب شوت ماينز، صامويل هوروزوفيتش وافق على الطلب الغريب لبورتمان بالمشاركة في جزء من المباراة التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد.
وسرعان ما استبدل بورتمان ملابسه وجرى نقله إلى حفل الزفاف بواسطة مروحية كانت تنتظره بالقرب من الملعب حسبما ذكرت صحيفة بيلد.
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