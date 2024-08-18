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ميلان تعادل عند الدقيقة 95

موراتا وأوكافور ينقذان ميلان من السقوط أمام تورينو

ميلان - رويترز
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سجل ألفارو موراتا ونواه أوكافور هدفين قرب النهاية ليتجنب ميلان الخسارة في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت ويتعادل 2-2 مع ضيفه تورينو يوم السبت.

وتقدم الفريق الزائر بعد نصف ساعة من اللعب عندما أطلق راؤول بيانوفا ضربة رأس اصطدمت بالقائم وحاول مالك تياو مدافع ميلان إبعاد الكرة لكنه وضعها بالخطأ في مرماه.

وضاعف تورينو النتيجة في الدقيقة 68، حين سجل دوفان زاباتا من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من فالنتينو لازارو.

وأشغل موراتا حماس الجماهير في الدقيقة 89 بعدما حول تسديدة من مدى بعيد من زميله تيجاني ريندرز نحو الشباك ليقلص الفارق لميلان.

واستغل ميلان الأجواء المثيرة في ملعبه خلال الوقت بدل الضائع من المباراة ليطلق أوكافور تسديدة قوية لينتزع لفريقه التعادل ويجنبه الهزيمة.

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