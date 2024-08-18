نجم برشلونة يستعين بـ"القراصنة" لمتابعة فريقه

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شاهد فيرمن لوبيز نجم نادي برشلونة الإسباني فوز فريقه على فالنسيا يوم السبت عبر بث مقرصن بينما يستمتع بإجازته عقب التتويج بذهبية كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

وفاز برشلونة على أرض فالنسيا 1 – 2 بهدفين من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما أحرز هوغو دورو هدف صاحب الأرض.

وأرفق لاعب برشلونة الشاب مشاهدته للمباراة عبر "إنستغرام" بصورة لشاشته التي أظهرت أن الناقل للقاء غير شرعي ليحذف فيرمن القصة من حسابه في "إنستغرام" بعدما نبهه المتابعون.

ولعب فيرمن مع الفريق الأول لبرشلونة الموسم الماضي وبات لاعبا مهما في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني ومنتخبات إسبانيا.