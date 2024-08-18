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الهدف الأول من هالاند

هالاند ينتقم من كوكوريا.. ويثبت أنه "لا يرتعش"

العربية.نت
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انتقم الهداف النرويجي إرلينغ هالاند من منافسه الإسباني مارك كوكوريا خلال مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الأحد، بعدما وصف الأخير أن الأول يرتعش إذا رآه في الملعب.

واشتهر كوكوريا ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بأغنية أطلقها وهو على منصة احتفال منتخب بلاده بالتتويج بكأس أوروبا حينها قال اللاعب: كوكوريا كوكوريا.. يأكل الباييا... يشرب إستريا.. هالاد يرتعش عندما يرى كوكوريا.

لكن المهاجم النرويجي سجل هدف فريقه مانشستر سيتي في افتتاح مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بعد استلامه كرة من خلف كوكوريا قبل أن يمنعه من التقدم مبعدا إياه بمرفقه قبل أن يضيف زميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني.

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