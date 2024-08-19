السويسري سومر يعلن اعتزاله دولياً

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أعلن يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا لكرة القدم (35 عاما) اعتزاله دوليا يوم الاثنين، لينهي مسيرة استمرت 12 عاما مع المنتخب الوطني خاض خلالها 94 مباراة دولية.



وساعد سومر منتخب سويسرا في بلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا الشهر الماضي قبل أن يخسر أمام وصيف البطولة إنجلترا بركلات الترجيح.







ودافع عن ألوان قميص سويسرا أيضا في بطولة أوروبا عامي 2016 و2020، بالإضافة إلى كأس العالم عامي 2018 و2022، وفي الصيف الماضي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي قادماً من بايرن ميونخ.



وقال سومر على حسابه في تطبيق "إنستغرام"بعد دراسة دقيقة، قررت إنهاء مسيرتي كحارس مرمى للمنتخب السويسري، ومع ختام جولة رائعة أخرى في بطولة أوروبا في جارتنا ألمانيا، حيث قضيت سنوات لا تنسى في الدوري الألماني، حان الوقت الآن لأقول وداعا.

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