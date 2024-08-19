مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مودريتش بروزوفيتش كرواتيا
مودريتش سيواصل مسيرته الدولية

زلاتكو يضم مودريتش إلى قائمة كرواتيا.. ويفتقد بروزوفيتش

زغرب - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يستعد لوكا مودريتش أسطورة منتخب كرواتيا لمواصلة مسيرته الدولية بعد استدعائه لصفوف منتخب بلاده خلال الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعدما ضمه المدرب زلاتكو داليتش إلى القائمة الدولية يوم الاثنين.

ويبلغ مودريتش نجم وسط ريال مدريد، عامه التاسع والثلاثين الشهر المقبل، لكن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا ضم مودريتش لقائمة تشمل 24 لاعبا استعدادا لمواجهة البرتغال في لشبونة يوم الخامس من سبتمبر المقبل ومواجهة بولندا في كرواتيا بعدها بثلاثة أيام في دوري الأمم الأوروبية.

مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا رياضة مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا
مادة اعلانية

ويفتقد منتخب كرواتيا لجهود دوماجوي فيدا ومارسيلو بروزوفيتش بعد اعتزالهما اللعب الدولي، وقال داليتش يوم الاثنين: نفتقد للمخضرمين فيدا ومارسيلو بروزوفيتش، ولكننا سعداء باستمرار قائدنا، لوكا قوة هائلة داخل وخارج الملعب.

وبات مودريتش أكبر لاعب ينجح في التسجيل على مدار تاريخ كأس أوروبا بهدفه في شباك إيطاليا خلال تعادل البلدين بهدف لمثله في دور المجموعات ليورو 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط