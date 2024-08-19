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صلاح
صلاح سجل هدفاً وصنع آخر في مباراة إيبسويتش

صلاح يثير دهشة زميله.. "كيف فعلها بعد الإجازة الطويلة؟"

العربية.نت
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أبدى أندرو روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي دهشته من حالة زميله المصري محمد صلاح البدنية إذ استغرب كيف استطاع الحفاظ على لياقته والظهور بمستوى جيد أمام إيبسويتش تاون بعد الإجازة الطويلة.

وصنع صلاح هدفاً وسجل آخر ليتغلب ليفربول على مضيفه الصاعد إيبسويتش، بينما أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 9 مباريات افتتاحية.

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وقال روبرتسون قائد منتخب أسكتلندا: صلاح لا يُصدق، في كل عام يعود بحالة أفضل مما كان عليه الموسم السابق.

وواصل: حصل صلاح على إجازة أطول من بقية اللاعبين لكنه استفاد منها بشكل لا يصدق، لقد تدرب بشدة ليظهر بهذا الشكل.

وختم روبرتسون: محمد كان ممتازاً للغاية، خاصة في الشوط الثاني عندما قادنا إلى الفوز، إنه يهتم بجسده بشكل غير معقول، احترافيته تُدرس، وأتمنى أن يستمر على هذه الحالة، لأنه لاعبناً الأساسي وسيساعد الفريق.

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