مايوركا يفرض التعادل على ريال مدريد برأسية موريكي

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 مع مايوركا في مستهل مشوار دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، ليعكر صفو الظهور الأول لكيليان مبابي الوافد الجديد لفريق العاصمة في المسابقة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بصورة جيدة وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة متقنة من رودريغو مستغلا تمريرة بكعب القدم لعبها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13.

لكن فيدات موريكي أدرك التعادل بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 53 وصمد صاحب الأرض أمام ضغط ريال الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع فيرلان مندي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.