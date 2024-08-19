هنري يترك تدريب المنتخب الفرنسي الأولمبي

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ترك النجم السابق تيري هنري منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة أن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطا بعقد حتى يونيو 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه".



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وأضاف في بيان نقلا عن هنري قوله: أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة. حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. أنا مدين جدا للاتحاد، واللاعبين، والجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة.

في المقابل أضاف البيان أن ديالو شكر هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وأضاف: نأسف لهذا القرار لأن تيري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما.