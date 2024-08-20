برشلونة مهتم بالتعاقد مع "منبوذ" يوفنتوس

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أبدى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اهتمامه بضم فيديريكو كييزا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي وفقا لتقارير إعلامية يوم الثلاثاء.

ويسعى النادي الكتالوني لمقايضة بعض اللاعبين من أجل تقليص ميزانية رواتب نجومه، إذ بات المخضرم الألماني إلكاي غندوغان على أعتاب الخروج من الفريق الكتالوني، بحسب شبكة "سكاي سبورت".



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أوضح المصدر ذاته أنه في حال تمكنت إدارة برشلونة من بيع بعض اللاعبين والتخلص من بعض الأجور لضم لاعبين آخرين، فربما تدخل في المزايدة على كييزا.

ولم يتواجد كييزا في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس هذا الموسم بالدوري الإيطالي أمام كومو، التي انتهت بفوز الفريق 3-0.

وصرح تياغو موتا مدرب يوفنتوس عن وضع كييزا قائلاً: الوضع لم يتغير. لقد تحدثنا داخليا وهذا دليل على احترامي لجميع لاعبي فريقي، الشفافية والوضوح، هي الطريقة التي أنقل بها الأمر.