برشلونة مهتم بالتعاقد مع "منبوذ" يوفنتوس
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أبدى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اهتمامه بضم فيديريكو كييزا جناح فريق يوفنتوس الإيطالي وفقا لتقارير إعلامية يوم الثلاثاء.
ويسعى النادي الكتالوني لمقايضة بعض اللاعبين من أجل تقليص ميزانية رواتب نجومه، إذ بات المخضرم الألماني إلكاي غندوغان على أعتاب الخروج من الفريق الكتالوني، بحسب شبكة "سكاي سبورت".
أوضح المصدر ذاته أنه في حال تمكنت إدارة برشلونة من بيع بعض اللاعبين والتخلص من بعض الأجور لضم لاعبين آخرين، فربما تدخل في المزايدة على كييزا.
ولم يتواجد كييزا في المباراة الافتتاحية ليوفنتوس هذا الموسم بالدوري الإيطالي أمام كومو، التي انتهت بفوز الفريق 3-0.
وصرح تياغو موتا مدرب يوفنتوس عن وضع كييزا قائلاً: الوضع لم يتغير. لقد تحدثنا داخليا وهذا دليل على احترامي لجميع لاعبي فريقي، الشفافية والوضوح، هي الطريقة التي أنقل بها الأمر.
-
يوفنتوس ينطلق بفوز عريض على كومو
فاز يوفنتوس 3-صفر على كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجةالأولى الإيطالي لكرة القدم على ...
رياضة
-
البولندي تشيزني يرحل عن يوفنتوس
يغادر البولندي فويتشيخ تشيزني يوفنتوس الإيطالي الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفا ...
رياضة
-
البرازيلي بريمر يمدد عقده مع يوفنتوس الإيطالي
وقع المدافع البرازيلي جليسون بريمر عقدا جديدا يوم الاثنين مع يوفنتوس الإيطالي يمتد ...
رياضة