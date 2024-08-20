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ميرينو سوسييداد
ميرينو في مباراة سابقة مع سوسييداد

رئيس سوسييداد يؤكد مفاوضات ميرينو وأرسنال

العربية.نت
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كشف جوكين أبيرباي رئيس نادي ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين عن إجراء مفاوضات لانتقال لاعب الفريق ميكيل ميرينو إلى أرسنال الإنجليزي.

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وخرج ميرينو من قائمة ريال سوسييداد لمواجهة رايو فاييكانو الأحد بالدوري الإسباني والتي انتهت بخسارة الفريق 12، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

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وقال أبيرباي في تصريحات لإذاعة "أوندا فاسكا" : ميرينو كان واضحا معنا حينما قال إنه لا يرغب في تجديد عقده، لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا، للأسف هناك فريق يرغب في ضمه وأظهر ذلك على عكس رغبتنا، وسنتحدث إلى أرسنال وسنحافظ على مصالح نادينا، وحينما نعتبر أن العرض جيد سنقول نعم لذلك العرض، نحن نعلم ما يرغب به ميكيل لذلك قررنا عدم استدعائه يوم الأحد.

وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاما في قائمة المنتخب الإسباني الفائز بكأس أوروبا 2024 الشهر الماضي، وشارك في 242 مباراة مع ريال سوسيداد منذ انتقاله إليه قادما من نيوكاسل الإنجليزي في عام 2018.

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