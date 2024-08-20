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سيميوني أتلتيكو
دييغو في حديث مع لاعبيه خلال المباراة

سيميوني يجد الإيجابيات في تعادل أتلتيكو وفياريال

مدريد - رويترز
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أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه وجد نقاطا إيجابية في أداء فريقه رغم التعادل المخيب للآمال 2-2 مع مضيفه فياريال في مباراته الأولى بالدوري يوم الاثنين.

واضطر أتلتيكو للعودة في النتيجة مرتين بالشوط الأول ليقتنص نقطة التعادل أمام فياريال الذي استغل أخطاء منافسه الدفاعية.

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وتفوق المهاجم أرنو دانجوما على أكسل فيتسل مدافع أتلتيكو ليسجل الهدف الأول لفياريال وتسبب خطأ فادح من الحارس يان أوبلاك في تسجيل كوكي قائد الزوار هدفا بالخطأ في مرماه بعد 19 دقيقة.

وقال سيميوني لشبكة "موفيستار بلوس": قدمنا مباراة جيدة. كنا بحاجة للتحسن في المواجهات الفردية ولكن جماعيا لعب الفريق بشكل جيد ولكننا استقبلنا أهدافا كان من الممكن تجنبها.

وواصل: المشكلة هي أننا في الفرص القليلة التي سنحت لهم في الهجوم كنا بلا أنياب واستقبلنا هدفين من هجمات منفصلة. لكنني رأيت أشياء وتفاصيل جيدة في الفريق بإمكانها أن تصنع الفارق خلال العام.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه كان راضيا عن الظهور الأول للاعبه الجديد جوليان ألفاريز الذي حل بديلا في آخر 15 دقيقة من المباراة لكن تأثيره كان محدودا.

وانضم الأرجنتيني ألفاريز إلى أتلتيكو قبل أسبوع واحد فقط بعد موافقة مانشستر سيتي على بيع مهاجمه (24 عاما) والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز مقابل أكثر من 75 مليون يورو.

وقال سيميوني: جوليان يتعرف بالتدريج على النادي وزملائه في الفريق ويفهم الطريقة التي نلعب بها، لذلك نأمل أن نتمكن من تقدير كل الأشياء الرائعة التي يمكنه تقديمها قريبا بما يكفي.

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