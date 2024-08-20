ليستر يخطف نقطة من توتنهام
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استهل ليستر سيتي رحلة العودة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه توتنهام 1 -1 يوم الاثنين في الجولة الافتتاحية للموسم.
وتقدم المدافع الإسباني بيدرو بورو بهدف لتوتنهام في الدقيقة 29 لكن جيمي فاردي أدرك التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 57.
وعاد ليستر سيتي لدوري الأضواء بعد موسم واحد قضاه في دوري البطولة الإنجليزية، إذ توج بلقب البطولة الموسم الماضي.
ويلتقي ليستر سيتي في الجولة الثانية مع مضيفه فولهام يوم السبت المقبل وبعدها بثلاثة أيام يواجه ترانمير روفرز في الدور الثاني لكأس رابطة المحترفين.
أما توتنهام فيواجه ضيفه إيفرتون يوم السبت المقبل وفي الأسبوع التالي سيخرج لملاقاة مضيفه نيوكاسل يونايتد.
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